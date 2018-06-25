وزير التموين لوفد الفلاحين: الحكومة لن تخذل المزارعين.. صور

أكد محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن النقابة سوف تكون سندًا للحكومة والدولة، وليست عبئًا عليها، وطالب وزير التموين بالتنسيق التام بين الوزارة والنقابة لتوصيل سياسات الوزارة للفلاح، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.



كان وفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، وذلك تلبية لدعوة الوزير لأعضاء مجلس النقابة للاستماع إلى مشكلاتهم والمعوقات التى تواجه الفلاحين بكل محافظات مصر والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وتقدم عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، بالتهنئة للوزير على تجديد الثقة فيه مرة اخرى، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، مؤكدا أن جموع الفلاحين بجمهورية مصر العربية تفاءلت خيرا بالحكومة الجديدة، وتتوقع أن تكون عند حسن ظن الشعب والفلاحين بهم وهو ما أكده الوزير بقوله "احنا تحت أمر الفلاحين والاهتمام بهم حق وواجب أصيل".



وقال النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين: إن النقابة تأمل فى التعاون المثمر بين الوزارة والفلاحين خلال الفترة المقبلة، وإن الاستماع الى مطالب الفلاحين أهمية قصوى قبل الدخول فى أى أزمات مستقبلية مثلما حدث مؤخرا، مطالبا بأن تكون هناك آلية محددة لاستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين مع تفعيل دور الوزارة خلال الفترة المقبلة.



من جانبه قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية: إن 50% من الشعب المصرى دخله من الزراعة، وإن الحكومة والرئيس السيسي يشجعان الفلاح وهناك اتجاه عام للدولة لرفع دخل الفلاح.



وأوضح وزير التموين خلال لقائه وفد الفلاحين، أن هناك اهتمامًا من قبل الدولة بضرورة تنمية الثروة الزراعية بزيادة المساحة والأرض بالتنسيق مع وزير الزراعة، لافتا إلى أنه اتفق مع وزير الزراعة على امور كثيره لرفعة شأن الفلاح المصرى وكذلك الاهتمام بالمحاصيل الزيتية من عباد الشمس وفول الصويا.



ووعد وزير التموين بمساعدة الفلاحين، وتحديد أسعار مناسبة لهم وقت استلام المحاصيل كل حسب التكلفة، مشيرا إلى أن الدولة لن تخذل المزارعين.



حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، والدكتور محمد مسعد رئيس اللجنة العامة للاستثمار بالنقابة، حمدي فؤاد نقيب الفلاحين بالمنوفية والمستشار الاعلامي صديق العيسوي ،وعدد من كبار الفلاحين بالمحافظات المختلفة.