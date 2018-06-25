حصاد الجولة الثانية.. خروج العرب وفشل ميسي يشعلان المونديال

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات، لمونديال 2018، اليوم الاثنين، بعد إقامة 3 مباريات، جمعت بين إنجلترا وبنما، والسنغال واليابان، وكولومبيا وبولندا.



وفي السطور التالية، نسلط لكم الضوء على حصاد هذه الجولة:



خيبة مستمرة

واصلت المنتخبات العربية خيبتها، وودعت المونديال جميعًا بعد تلقي الهزيمة الثانية، حيث انهزمت مصر (3-1) أمام روسيا، بينما سقطت تونس (5-2) على يد بلجيكا، بعد أداء كارثي.



ورغم تحسن أداء المنتخب السعودي، فقد انهزم مرة أخرى أمام أوروجواي، بهدف من توقيع لويس سواريز.



من جانبه، واصل المنتخب المغربي الأداء الجيد في المونديال، لكنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له، ليخسر (1-0) ضد البرتغال.



فشل ميسي

استمر الأداء المتواضع للمنتخب الأرجنتيني، في الجولة الثانية، حيث تكبد خسارة مذلة (3-0) أمام نظيره الكرواتي، في ظل غياب شبه تام لنجم التانجو، ليونيل ميسي، الذي أحكم المنافس قبضته عليه طيلة اللقاء.



كما لعبت القراءة الفنية المتواضعة، للمدرب خورخي سامباولي، والأخطاء الساذجة من خط الدفاع، دورًا بارزًا في هذا السقوط.



وفي المقابل، منح اللاعب كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي 3 نقاط جديدة، بهدفه في مرمى المغرب.



وبذلك، وصل رونالدو لهدفه الرابع في البطولة، لكن هاري كين استطاع خطف صدارة الهدافين منه، بـ5 أهداف، بعدما سجل هاتريك لإنجلترا اليوم أمام بنما "6-1".



تألق نيجيري

استطاع المنتخب النيجيري، أن يغير الصورة السيئة التي ظهر بها، خلال الهزيمة أمام كرواتيا (2-0)، عندما نجح في التغلب على نظيره الأيسلندي، بثنائية من توقيع أحمد موسى، جعلت حظوظ النسور الخضراء كبيرة، في العبور لدور الـ16، قبل مواجهة الأرجنتين الحاسمة.



ومن جانبه، حصد المنتخب السنغالي النقطة الرابعة، بعد تعادل مثير مع اليابان (2-2)، ليصبح على مشارف التأهل أيضًا، في حال التعادل فقط مع كولومبيا.



كروس المنقذ

أنقذ توني كروس، نجم ريال مدريد، المنتخب الألماني، حامل اللقب، بهدف من تسديدة رائعة، في الدقيقة "95"، بمرمى المنتخب السويدي "2-1"، الذي قدم مباراة كبيرة، بينما استمرت الأخطاء الدفاعية الساذجة للماكينات.



وأصبح المنتخب الألماني بحاجة للفوز على كوريا الجنوبية، في الجولة المقبلة، لضمان العبور لدور الـ16.



وجه شرس

وفي المجموعة السابعة، واصل المنتخب البلجيكي اكتساح خصومه، وكشف عن وجهه الشرس، بسحق تونس (5-2)، بخلاف الأهداف التي أضاعها نجوم الشياطين الحمر.



وبالمقابل، فإن المنتخبين الإسباني والفرنسي، لم يقدما أداءً مقنعًا في المباراة الثانية، رغم الفوز على إيران وبيرو، على الترتيب، بهدف دون رد.

