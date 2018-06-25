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مرشح المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية غير نزيهة.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:26 م
عمرو ممدوح
قال محرم اينجه، مرشح المعارضة بالانتخابات الرئاسية التركية، إن الانتخابات الرئاسية غير نزيهة منذ الدعوة إليها وحتى إعلان النتائج، مشيرا إلى أن النظام الذي سيطبق في تركيا اعتبارا من الآن خطير جدا، ويقوم على حكم الفرد.

وأضاف اينجه، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مذاع على فضائية « on live»، أن تحالفه الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية، والحزب القومي، فاز بالأغلبية في البرلمان التركي، مؤكدا أن هذا الفوز سيمكنه من بناء تركيا القوية.

وأكد مرشح المعارضة بالانتخابات الرئاسية التركية، أنه أعلن قبوله نتيجة الانتخابات، داعيا الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إلى أن يكون رئيسا للجميع.

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