تفحم مصرية وطفليها في حادث تصادم بالكويت.. صور

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أن سيدة وطفليها لقوا مصرعهم في تصادم وقع فجر اليوم الاثنين على طريق الشيخ زايد آل نهيان مقابل منطقة قرطبة باتجاه مدينة الجهراء.



وقالت الإدارة في بيان رسمي إن الحادث وقع بين 3 مركبات وأدى إلى اندلاع حريق نتح عنه تفحم امرأة وطفلين مصريين بينما أصيب السائق وهو والد الطفلين حيث نقل للعلاج في المستشفى.



وتعاملت مع الحادث فرقة اطفاء مركز الشهداء بقيادة الرائد مشعل الناقة التي قامت بإخماد الحريق وتسليم جثامين المتوفين للأدلة الجنائية.



حضر الى موقع الحادث رئيس مركز اطفاء الشهداء بالانابة المقدم سليمان المطر، كما تواجد رجال الأمن والطوارئ الطبية.