ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفحم مصرية وطفليها في حادث تصادم بالكويت.. صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:24 م
صدى البلد
سعيد العربي
ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، أن سيدة وطفليها لقوا مصرعهم في تصادم وقع فجر اليوم الاثنين على طريق الشيخ زايد آل نهيان مقابل منطقة قرطبة باتجاه مدينة الجهراء.

وقالت الإدارة في بيان رسمي إن الحادث وقع بين 3 مركبات وأدى إلى اندلاع حريق نتح عنه تفحم امرأة وطفلين مصريين بينما أصيب السائق وهو والد الطفلين حيث نقل للعلاج في المستشفى.

وتعاملت مع الحادث فرقة اطفاء مركز الشهداء بقيادة الرائد مشعل الناقة التي قامت بإخماد الحريق وتسليم جثامين المتوفين للأدلة الجنائية.

حضر الى موقع الحادث رئيس مركز اطفاء الشهداء بالانابة المقدم سليمان المطر، كما تواجد رجال الأمن والطوارئ الطبية.
تفحم مصرية وطفليها في حادث تصادم بالكويت.. صور

ترشيحاتنا

رجل أعمال سعودي يحذر من أذناب النظام التركي

تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس

الجبلاية تتوعد لاعبى المنتخب بالعقوبات بسبب فيديوهات الفضائيات

وجيه أحمد يختار أسوأ حكام المونديال

محمد حسن وقع للزمالك.. والأبيض يتمسك بإتمام الصفقة

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

الأرجنتين يؤدي المران الاخير قبل مواجهة نيجيريا في كأس العالم

جونيور أجاي يوجه الشكر لجماهير النادي الأهلي لهذا السبب

عصام الحضرى على موعد تاريخى فى مباراة مصر والسعودية

وزير التموين لوفد الفلاحين: الحكومة لن تخذل المزارعين.. صور

كأس العالم ..تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وزارة الدفاع تنشر فيلما بعنوان مركز الساحل والصحراء مسار واحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

فيديو

مرشح المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية غير نزيهة.. فيديو
وزير الداخلية: جاهزون لمواجهة أي مخطط لاستهداف الدولة.. فيديو
رشا مجدي: مباراة مصر والسعودية حافلة بالندية والإثارة
تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟