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أخبار العالم

شاهد.. إضاءة شيراتون الدوحة بالعلم التركي بعد فوز أردوغان

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:08 م
سيلينا الامير
بعد إعلان النتائج الأولى للانتخابات الرئاسية التركية، بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تزيد عن 52%، اتشح فندق شيراتون بالعاصمة القطرية الدوحة بالعلم التركي تأييدًا لأردوغان.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية أن النتائج الأولية بعد فرز 98.83% من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة، أظهرت تصدر أردوغان للنتائج بنسبة بلغت 52.61 %، مقابل حصول مرشح المعارضة الرئيسي محرم إينجة على نسبة 30.8 %، فيما حصل مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش على نسبة 8.04 %، ومرشحة حزب الخير ميرال أكشنار على نسبة 7.46 %.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، من بين أول المهنئين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ بتلقي اتصالات من زعماء العالم، مهنئين بفوزه في انتخابات الرئاسة بعد النتائج الأولية التي أظهرت تقدمه فيها بنسبة 53%.

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