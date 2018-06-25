زينة تدرس العودة للبطولات الثنائية بعد إخفاقها في رمضان

تدرس الفنانة زينة تدرس العودة إلى الأعمال التي تنتمي للبطولة الثنائية أو تعتمد على أكثر من نجمين، وذلك بعد فشل مسلسلها الأخير "ممنوع الاقتراب أو التصوير" من تحقيق النجاح الذي كانت تتمناه بعد أن حققت نجاحا عام 2017 من خلال مسلسل "لأعلى سعر" والذي تعاونت من خلاله مع نيللي كريم ، فقد بدأت الإقتناع أن البطولات المطلقة لا تناسبها وأن الأفضل لها بالدراما التواجد مع نجم او نجمة.



وعلى صعيد آخر، فشل فيلم كارما والذي تشارك في بطولته في تحقيق إيرادات كبيرة، حيث جاء في المركز الأخيرة بالقائمة الخاصة بإيرادات أفلام عيد الفطر السينمائية، حيث تفوقت على فيلم كارما جميع الأفلام الأخرى التي تشارك في هذا الموسم ومنها حرب كرموز وليلة هنا وسرور.