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كأس العالم

كأس العالم 2018.. 3 أرقام تنتظر مصر في لقاء السعودية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:26 م
صدى البلد
محمد سمير
يلتقي المنتخب المصري، أمام نظيره السعودي، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018.

ويعد لقاء مصر والسعودية، مجرد تحصيل حاصل، خاصة في ظل وداع الفريقين للمونديال، بالخسارة أمام أوروجواي وروسيا.

ويحقق المنتخب المصري، 3 أرقام في مباراة اليوم، حال الفوز على نظيره السعودي.

أول فوز في بطولة كأس العالم

يتمنى منتخب مصر، أن يفوز على نظيره السعودي، لكي يكون أول فوز لأحفاد الفراعنة خلال تاريخ مشاركتهم في بطولة كأس العالم.

ولعبت مصر بالمونديال بشكل عام، 6 مباريات بواقع مباراة في مونديال 1934 أمام المجر، وخسر المنتخب، بنتيجة 2-4.

كما خاض الفراعنة، 3 مباريات في مونديال 1990، حيث تعادل في مباراتين أمام هولندا وأيرلندا، وخسارة من إنجلترا.

وفي المونديال الحالي، لم تفز مصر في أي مباراة، حيث خسرت أمام أوروجواي بهدف دون رد، وتلقت هزيمة أمام روسيا بثلاثية مقابل هدف.

عصام الحضري

ينتظر عصام الحضري، حارس مرمى التعاون السعودي، المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام السعودية، ليحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ كأس العالم.

ويترقب صاحب الـ 45 عاما و5 أشهر، بفارغ الصبر، الظهور في بطولة كأس العالم، ولو لدقائق معدودة، وهو الشعور الذي انتابه منذ الصعود، مع منتخب مصر للمونديال، من أجل تحقيق حلمه، الذي طارده على مدار سنوات طويلة.

وتعني مشاركة الحضري في مباراة السعودية، بعد غيابه عن لقائي أوروجواي وروسيا، دخوله التاريخ خاصة وأن الحارس المخضرم سيصبح أكبر لاعب يشارك في كأس العالم، متفوقًا على الحارس الكولومبي فريد موندراجون، الذي شارك في نسخة 2014 وعمره 43 عامًا.

فرصة تسجيل الأهداف

يأمل كل لاعب داخل المنتخب المصري، في هز الشباك أمام السعودية، لكي يدخل ضمن القلائل من اللاعبين المصريين، الذين سجلوا في كأس العالم.

وكان مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، هو آخر لاعب في مصر، سجل في مونديال 1990.

واستطاع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن يسجل هدفًا للفراعنة، في مونديال روسيا 2018، أمام روسيا، من ضربة جزاء.

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