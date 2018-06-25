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كأس العالم

اتحاد الكرة يحيل 3 حكام للتحقيق

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:25 م
صدى البلد
محمد سمير - يسرى غازى
قرر عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، والمشرف على لجنة الحكام، تحويل ثلاثة حكام هم نادر الشيخ ومحمد شرف (فرع المنوفية) ورضا جبر (فرع الشرقية) للمستشار القانوني للاتحاد.

وجاء القرار بسبب ما بدر منهم تجاه حكام ألعاب القوي في اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت أمس (الأحد) في جهاز الرياضة العسكري.

وأعلن عبد الفتاح في تصريحات صحفية، أن الشطب سيكون مصير من يثبت قيامه بالشغب، لأن هذا السلوك مرفوض تمامًا من قضاة الملاعب.

وأضاف رئيس لجنة الحكام، أن الفترة المقبلة لابد أن يكون فيها التزام من جميع عناصر اللعبة، حتى نستطيع النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام.

ومن المنتظر، أن يجتمع عبد الفتاح، مع لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة.

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