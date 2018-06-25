الأمير وليام في زيارة رسمية لإسرائيل

يصل الأمير البريطاني "وليام" مساء اليوم الاثنين، الى "إسرائيل" في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للبلاد لأحد أفراد العائلة المالكة.



ووفقًا لموقع "كان الإسرائيلي"، سيلتقي الأمير وليام رئيس الوزراء" بنيامين نتانياهو" ورئيس الدولة "رؤفين ريفلين"، ويزور مؤسسة "ياد فاشيم" في القدس لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة النازية، وسيحضر أيضًا مباراة كروية بين أطفال يهود وعرب، ومن ثم سيتوجه الأمير وليام إلى المناطق الفلسطينية للاجتماع مع رئيس السلطة محمود عباس.



وأضاف الموقع، أن وليام سيزور أيضًا الأماكن المقدسة في شرق القدس، فضلا عن زيارته الخاصة لضريح أم جده الأميرة "أليس" المدفونة شرقي القدس.



وقالت وكالة الأناضول إن كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد ورئيس الباكستان ممنون حسين ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش ورئيسي وزراء المجر وألبانيا، أجروا اتصالات مع الرئيس أردوغان وقدموا له التهنئة على إجراء الانتخابات وفوزه فيها.