المصريين بالنمسا ينعي صاحب فكرة تحطيم خط بارليف

نعى الاتحاد العام للمصريين بالنمسا-ليوبن، برئاسة المهندس حسام بازينة اللواء البطل باقي ذكي يوسف، صاحب فكرة تحطيم خط بارليف بخراطيم المياه في معركة أكتوبر، التي حقق فيها جيشنا المصري البطل نصرا عظيما على العدو الإسرائيلي.



وقال الاتحاد العام للمصريين بالنمسا في بيان ان الاتحاد يتقدم للمؤسسة العسكرية المصرية ولأسرة الفقيد اللواء باقي ذكي يوسف ولجميع أبناء الشعب المصري بخالص العزاء والمواساة في رحيل ابن مصر البار، أحد أبناء المؤسسة العسكرية المصرية، وصاحب فكرة تحطيم خط بارليف والتي كان لها أثر كبير تحقيق النصر في حرب أكتوبر المجيدة.



وأكد الاتحاد أن مصر لا يمكن أن تنسى أبناءها المخلصين، وأن الشعب المصري جميعه قد حزن على رحيل اللواء باقي ذكي يوسف.