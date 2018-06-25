مدير مرور القاهرة: 136 خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين

أكد اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة ، أنه تم تركيب ردارات على الطرق الرئيسية بالقاهرة وأن السرعة المقررة عليها هى 60 كيلومترا فى الساعة، ومن يخالف ذلك يتم تحرير مخالفة له، وذلك فى إطار الحرص على سلامتهم وسلامة المواطنين.



وأضاف اللواء علاء متولى على هامش جولة لتوعية قائدى السيارات بآداب المرور، بأنه تم التعاقد على ونش عملاق حمولة 30 طنا وتم توريده بالإضافة الى توريد 16 ونش آخرين لرفع أى سيارات معطلة بالطرق والحد من الازدحام.



وأشار إلى أن ضباط الادارة فور صدور قرارات الاصلاح الاقتصادي وتحريك اسعار الوقود قاموا بحملات توعية على المواقف والطرق لمنع زيادة تعريفة غير المبررة، مؤكدا بانه تم تخصيص رقم 136 الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، ومضيفا بأن مكتبه مفتوح 24 ساعة لاستقبال المواطنين وإزالة العقبات.