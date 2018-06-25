فيديو جراف.. 10 رسائل هامة من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية

وزير الداخلية لمساعديه: - أجهزة الوزارة تشارك كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع رجال القوات المسلحة فى سيناء - رجال الشرطة والجيش نجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية - مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف - تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الإرهابية - تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية - مواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون - دعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بها - تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين - اعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية - مواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر