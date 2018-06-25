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حوادث

فيديو جراف.. 10 رسائل هامة من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:31 م
وزير الداخلية لمساعديه:
- أجهزة الوزارة تشارك كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع رجال القوات المسلحة فى سيناء
- رجال الشرطة والجيش نجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية
- مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف
- تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الإرهابية
- تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية
- مواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون
- دعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بها
- تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين
- اعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية
- مواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر

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