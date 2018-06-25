فيديو جراف.. 10 رسائل هامة من وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية

وزير الداخلية لمساعديه:

- أجهزة الوزارة تشارك كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع رجال القوات المسلحة فى سيناء

- رجال الشرطة والجيش نجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية

- مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف

- تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر الإرهابية

- تفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية

- مواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون

- دعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للارتقاء بها

- تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين

- اعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية

- مواصلة الحملات الأمنية لضبط الأسواق لمواجهة رفع الأسعار غير المبرر