القبض على 3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار في عشش الجيارة

ألقى رجال أمن القاهرة القبض على 3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار قديم بمصر القديمة.



وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بقيام 3 عمال بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بعشش أم حجاج ـ الجيارة ـ دائرة القسم.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار المشار إليه تمكن الرائد أحمد سعيد راغب، الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2 متر بعمق 8 متر وأدوات تنقيب.