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محافظات

نادى صيفى لتنمية مهارات الأطفال بالمنوفية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:03 م
أيمن مختار سكرتير
أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية
محمد احمد
أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، عن إقامة نادي صيفي لتنمية مهارات الأطفال من سن 6 سنوات حتي 15 سنة بمدرسة الأحمدية بشبين الكوم يبدأ من شهر يونيو ولمدة شهر .

وأشار سكرتير عام المحافظة إلي أن إقامة نادى صيفي يهدف لتنمية مهارات الأطفال إيمانًا بأنهم ثروة مصر ومستقبلها بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وجمعية رواد قصر الثقافة وإتحاد عمال مصر .

يتضمن النادى الصيفى تنمية مهارات الأطفال الفنية والرياضية والثقافية وتحفيظ القرآن الكريم وإمدادهم بمعلومات عن الزراعة والتغذية السليمة .

يأتى هذا فى إطار المشاركة المجتمعية وضمن مبادرة أطفالنا مستقبلنا والتى تم تدشينها بالحفل الذى أقيم بالإستاد الرياضى بحضور السكرتير العام فى نهاية العام الدراسى بمشاركة الموهبين من أطفال المدارس .

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