نانا بوكو يتمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك قبل الرحيل

تمسك الغاني نانا بوكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي.

ياتي هذا قبل رحيل الاعب عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن نانا بوكو يرفض فكرة التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدي الزمالك مقابل الرحيل المجاني عن الفريق في الموسم الجديد.



ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لإقناع اللاعب بالتنازل عن مستحقاته المتبقية لدي النادي مقابل السماح له بالرحيل عن الفريق بدون مقابل في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب.