ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

نانا بوكو يتمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك قبل الرحيل

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:04 م
صدى البلد
ملك موسى
تمسك الغاني نانا بوكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي.
ياتي هذا قبل رحيل الاعب عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن نانا بوكو يرفض فكرة التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدي الزمالك مقابل الرحيل المجاني عن الفريق في الموسم الجديد.

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لإقناع اللاعب بالتنازل عن مستحقاته المتبقية لدي النادي مقابل السماح له بالرحيل عن الفريق بدون مقابل في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكانيات اللاعب.

ترشيحاتنا

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت للعاملين بالدولة.. فيديو

تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس

إحالة رئيس مدينة سوهاج ومسئولين للنيابة بسبب تعريفة الركوب

مصر تصطدم بقطر بكأس العالم لكرة اليد 2019.. تعرف على القرعة

شاهد.. الأمير ويليام يزور فلسطين في رحلة غير مسبوقة

عصام الحضري حديث الصحف العالمية قبل مباراة مصر والسعودية

مستشار القذافي: سيف الإسلام الأقرب لرئاسة ليبيا

عصام الحضرى على موعد تاريخى فى مباراة مصر والسعودية

أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك دفاعا عن والده

موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة

شاهد.. النني يوجه رسالة مبشرة للمصريين قبل مباراة السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

بن أفليك يقترب من الارتباط رسميا بحبيبته ليندسي شيوكس

انطلاق المؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية..صور

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

فيديو

شعراوي: النائب عين الشعب ويرصد الصورة الفعلية للشارع.. فيديو
شاهد.. الأمير ويليام يزور فلسطين في رحلة غير مسبوقة
بلال: معسكرنا فى المونديال لا يتناسب مع حجم البطولة.. فيديو
وزير التنمية المحلية: حل أزمة القمامة قريبا.. فيديو
ضبط 93 ألف عبوة سجائر بدون سندات يتصدر أخبار لمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟