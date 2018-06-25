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محافظات

حق الطريق..مبادرة جديدة تطلقها محافظة بورسعيد

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:02 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أطلق اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مبادرة جديدة تحت عنوان "حق الطريق" تهدف إلي القضاء علي ظاهرة الاشغالات والمخالفات التي تملأ شوارع المحافظة وعودة المظهر الجمالي والحضاري لها كسابق عهدها ، فضلا عن استعادة حق المواطن في الطريق.

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة عانت في الأعوام السابقة بسبب الاشغالات والمخالفات من أزمات مرورية لاسيما في أوقات الذروة والمواسم والمناسبات، والتي وصلت إلي حد الكوارث وعرقلة أعمال الإنقاذ وهددت حياة المواطنين وعرضتهم للخطر.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المبادرة ستعمل لصالح المواطن وتوضح حرص المحافظة على حقهم في السير بطريق آمن وعدم الاعتداء علي حرم الطريق حفاظًا علي أرواحهم وتحقيقا للسيولة المرورية، فضلا عن اكمال مسيرة عودة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل من الأجهزة التنفيذية المعنية وعلي رأسها رؤساء الأحياء والأجهزة الأمنية لتنفيذ المبادرة ، ورصد الشوارع التي تخلصت من الإشغالات بالفعل في كل حي ووضع رقابة مشددة عليها حتي لا تنتشر بها الإشغالات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين بوضع أيديهم في يديه لانجاح هذه المبادرة والحفاظ على ما تم إنجازه خلال الحملات التي شنت خلال الأيام الماضية وعدم تشويه المظهر الحضاري للمحافظة.

وكانت قد أسفرت الحملات التي جابت شوارع الثلاثيني حتي امتداده مع البازار ، فضلا عن شارعي التجاري والحميدي ، والشوارع الفرعية والجانبية لهذه المناطق عن إزالة كافة الاشغالات والمخالفات تبعا لأحكام قانون إشغال الطريق.

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