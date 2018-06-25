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حوادث

ضبط عاطل بحوزته أجزاء من أعمدة الضغط العالي بأسوان.. صور

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:02 م
المتهم
المتهم
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من عاطل وبحوزته أجزاء من أعمدة الضغط العالى بمركز نصر شمال أسوان.

وكان اللواء فتح الله حسني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، كلف أجهزة البحث الجنائى بإشراف العميد أسامة حلمى مدير إدارة البحث الجنائى بضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في ارتكاب قضايا السرقات المتنوعة حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة من ضبط أحمد.ش 24 سنة - عاطل، ومقيم بدائرة مركز كوم أمبو والسابق ضبطه واتهامه في 7 قضايا متنوعة، وبحوزته أجزاء من أعمدة الضغط العالي وجوال يحوي مسامير وصواميل الخاصة بتثبيت أبراج الضغط العالي، بجانب 15 زاوية من الأجزاء الرئيسية للأبراج، ومقص حديدي، وكذا مفتاح صليبة وأدوات أخرى، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة".

وتحرر محضر بالواقعة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط عاطل بحوزته أجزاء من أعمدة الضغط العالي بأسوان.. صور

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