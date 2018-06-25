تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية حرق بنك مصر بديرمواس لـ2 يوليو

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 3 متهمين باقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس جنوب المنيا إلى جلسة 2 يوليو المقبل للمرافعة.



وانتهت المحكمة اليوم من سماع باقي أقوال الشهود في القضية التي تعود أحداثها الى 14 أغسطس 2013 بمركز ديرمواس تزامنا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.



كما أن المتهمين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة بحسب أمر الإحالة لعشرات المتهمين من بينهم المدانون اليوم.