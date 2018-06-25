ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ فرسان مالطا بالعيد القومي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:11 م
صدى البلد
ا ش ا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد محمد إيهاب أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة فرسان مالطا بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي.

ترشيحاتنا

الأهلي يحتفل بذكرى انسحاب الزمالك من مباراة القمة

تعرف على شروط الانضمام للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

سعودي يشعل النيران في جسد والده.. لينال جزاءه

مقتل 70 من مسلحي فصائل المعارضة بمنطقة خفض التصعيد بسوريا

المرور تنصح باستخدام الطريق الدائرى والواحات بدلا من المحور

بيتزى يستقرعلى تشكيل السعودية لمواجهة مصر بالمونديال اليوم

قمة عربية بين مصر والسعودية بمونديال روسيا اليوم

هاتف فيصل فجر يثير الجدل في تدريبات المغرب .. صورة

دفاع إبراهيم سليمان يطلب التصالح مع الدولة في قضية الحزام الأخضر

بعد أزمة محمد صلاح ..15 معلومة عن رمضان قديروف

خبيرة تحذر من البلاستيك اللاصق لحفظ الأطعمة : يسبب السرطان والعقم

هيكتور كوبر على كف عفريت قبل مباراة مصر والسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

بن أفليك يقترب من الارتباط رسميا بحبيبته ليندسي شيوكس

انطلاق المؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية..صور

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

فيديو

شعراوي: النائب عين الشعب ويرصد الصورة الفعلية للشارع.. فيديو
شاهد.. الأمير ويليام يزور فلسطين في رحلة غير مسبوقة
بلال: معسكرنا فى المونديال لا يتناسب مع حجم البطولة.. فيديو
وزير التنمية المحلية: حل أزمة القمامة قريبا.. فيديو
ضبط 93 ألف عبوة سجائر بدون سندات يتصدر أخبار لمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟