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حوادث

مجلس الدولة: قسم الفتوى أنجز طلبات رأي متراكمة منذ 2002

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد على
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن القسم واجه العديد من المشاكل والعيوب التنظيمية والمعوقات فى يونيو 2016 أهمها تراكم عدد من طلبات الرأى عن السنوات السابقة والتى ترجع إلى عام 2002.

وأضافت الجمعية أنه تم وضع نظام عمل يكفل إنجاز أكبر كم من هذه الموضوعات من خلال، حصر الموضوعات التى تم إعداد التقرير الخاص بها وترتيبها من الأقدم إلى الأحدث وتحديد جلسات لنظرها، وفى سبيل ذلك كان يلزم زيادة عدد الموضوعات الُمدرجة فى جدول أعمال الجمعية ليصل متوسط إجمالى هذه الموضوعات فى العام القضائى 2016/2017 (42) موضوعًا وفى الفترة من 1/10/2017، حـتى 30/6/2018 إلى (30) موضوعًا.

وقامت الجمعية بحصر الموضوعات التى لم يتم إعداد تقرير بالرأى القانوى فيها، وإرسال استعجالات إلى إدارات الفتوى المختصة لحثها على سرعة إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، بالاضافة الى التأخير فى إعداد وإرسال التبليغات إلى الجهات الإدارية المعنية، وقد تم تطويرها ليتم إعداد الفتاوى والانتهاء من إرسال التبليغات عقب انتهاء الجلسة المحددة للبت فى موضوعها، وقبل الجلسة التالية للجمعية.

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