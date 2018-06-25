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أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنىء جيبوتى بعيد الاستقلال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:09 م
صدى البلد
ا ش ا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.

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