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الإثنين 25 يونيو 2018 - 20 : 02 م
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أخبار البلد
الرئيس السيسي يهنىء جيبوتى بعيد الاستقلال
الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:09 م
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ا ش ا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة عيد الاستقلال.
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