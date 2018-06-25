البرلمان:تعديلات قانون البناء الموحد تهدف للقضاء على العشوائيات

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 التى يتم مناقشتها فى اللجنة حاليا تهدف للقضاء نهائيا على البناء المخالف وظاهرة العشوائيات التى انتشرت في العديد من القرى والمدن فى مختلف أنحاء الجمهورية.



وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى كلمته بإجتماع اللجنة اليوم ، إلى أن اللجنة حريصة على حل الازمة القائمة بالفعل وهى البناء المخالف قبل التعامل مع هذه الوحدات، ولهذا لابد من الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف نزيف البناء المخالف ومن ثم التعامل مع المخالفات التى اصبحت امر واقع وفقا لتشريع مؤقت.

