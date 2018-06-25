بدء الدراسة بالتيرم الصيفي للبرامج الجديدة بحاسبات ومعلومات المنوفية

أعلن الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، أن انعقاد التيرم الصيفي لهذا العام الجامعي يبدأ اعتبارا من 7 يوليو القادم للبرامج الجديدة وهي (الحوسبة والمعلوماتية الحيوية - هندسة البرمجيات) وذلك لمدة 7 أسابيع دراسية على أن يتم التسجيل للمواد من 1 يوليو لمدة أسبوع واحد.



كما أوضح أن حق الطلاب في التسجيل بحد أقصي مادتين فقط من المواد التي سيتم فتحها، وتكون الدراسة مكثفة بحيث يتم إعطاء ضعف المعدل من المحاضرات والتمارين والعملي خلال الاسبوع مقارنة بالتيرم العادي.



وأشار إلي أن امتحان منتصف التيرم الدراسي سيكون في بداية الاسبوع الرابع وتعقد الامتحانات النهائية في بداية الاسبوع الثامن.