ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء الدراسة بالتيرم الصيفي للبرامج الجديدة بحاسبات ومعلومات المنوفية

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:08 م
عربي كشك عميد كلية
عربي كشك عميد كلية الحاسبات
محمد احمد
أعلن الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، أن انعقاد التيرم الصيفي لهذا العام الجامعي يبدأ اعتبارا من 7 يوليو القادم للبرامج الجديدة وهي (الحوسبة والمعلوماتية الحيوية - هندسة البرمجيات) وذلك لمدة 7 أسابيع دراسية على أن يتم التسجيل للمواد من 1 يوليو لمدة أسبوع واحد.

كما أوضح أن حق الطلاب في التسجيل بحد أقصي مادتين فقط من المواد التي سيتم فتحها، وتكون الدراسة مكثفة بحيث يتم إعطاء ضعف المعدل من المحاضرات والتمارين والعملي خلال الاسبوع مقارنة بالتيرم العادي.

وأشار إلي أن امتحان منتصف التيرم الدراسي سيكون في بداية الاسبوع الرابع وتعقد الامتحانات النهائية في بداية الاسبوع الثامن.

ترشيحاتنا

تواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في ريف درعا

اتحاد الكرة يكشف أسباب اختيار معسكر جروزني فى كأس العالم

دفاع إبراهيم سليمان يطلب التصالح مع الدولة في قضية الحزام الأخضر

قرار عاجل من كوبر بشأن تشكيل المنتخب المصري أمام السعودية

وليد فواز يتغزل في زوجته مي سليم.. صورة

رئيس الشيشان:لم استخدم صلاح لغرض سياسى وأسالوا مارادونا ورنالدوينيو

ارتفاع ضحايا محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

وزير التنمية المحلية: حل أزمة القمامة قريبا.. فيديو

وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية

فرانس 24: مصر أول دولة شرق أوسطية تقنن النقل الذكي

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

البولندي ليفاندوفيسكي يعلن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير مشروع محور المحمودية..صور

السفير الكوري : مصر شهدت تقدما ملحوظا في ظل قيادة السيسي.. صور

بن أفليك يقترب من الارتباط رسميا بحبيبته ليندسي شيوكس

انطلاق المؤتمر الدولي لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية..صور

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

فيديو

شعراوي: النائب عين الشعب ويرصد الصورة الفعلية للشارع.. فيديو
شاهد.. الأمير ويليام يزور فلسطين في رحلة غير مسبوقة
بلال: معسكرنا فى المونديال لا يتناسب مع حجم البطولة.. فيديو
وزير التنمية المحلية: حل أزمة القمامة قريبا.. فيديو
ضبط 93 ألف عبوة سجائر بدون سندات يتصدر أخبار لمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟