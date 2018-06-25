محافظ الغربية يكلف بشن حملات رقابية على الأسواق ومحال التجارة

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل مديرية الصحة بالضرورة تدشين حملات من مفتشي الأغذية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفات للباعة السلع الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي على مستوي قري ومراكز المحافظة.



وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتشكيل لجنه لمتابعه ومراقبه الاغذيه بالمحلات والهايبرات والسوبر ماركت.



كما ضبط 13 كيلو جبنة منتهية الصلاحية وتم إعدامها، كما تم أخذ عينات من جميع المنتجات الموجودة بالمحلات والهايبرات والسوبر ماركت للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وبمراقبة المحلات من الداخل.



وتبين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحيه من ثلاجات حفظ الطعام غير نظيفة وعدم وجود سلات للقمامة ذات غطاء محكم الغلق وعدم وجود مكان مناسب لادوات النظافه وملابس العمال والارفف عليها أتربه وكذا عدم وجود قوائم خشبية لوضع المواد الغذائية.



كما اتضح من الحملات التى دشنت خلال المعاينه عدم نظافة الثلاجات والارضيان غير نظيفة كما وجد ايضا وجود دورة المياه الموجودة باحد السوبر ماركت غير ملحق بها حوض لغسيل الايدى وعدم وجود مطهرات ومناشف وكذا عدم وجود صاعق للحشرات وعدم وجود ستاره هوائيه على الباب الخارجى ووجود كسر بقيشانى الجدران وماكينه فرم اللحوم غير نظيفة.



كما تحررت محاضر بالمخالفات لعدم الاستيفاء للاشتراطات الصحية وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.



وشدد محافظ الغربية بتكثيف الحملات باستمرار وضبط المخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظا على صحة المواطنين من تناول أغذيه منتهية الصلاحية أو ملوثة.