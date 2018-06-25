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أخبار البلد

سحر نصر وهالة السعيد تغادران إلى باريس

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:04 م
سحر نصر وهالة السعيد
سحر نصر وهالة السعيد
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الي باريس للمشاركة في مؤتمر مستقبل العلاقات والمبادلات بين فرنسا ومصر، والذي ينظمه معهد العالم العربي، بمشاركة 200 شخصية قيادية ومختصة وعدد من رجال المال والاعمال المصريين و الفرنسيين.

وقالت مصادر بالمطار، إن الوزيرة سحر نصر، غادرت علي متن طائرة الخطوط الفرنسية المتجهة الي باريس، ولحقت بها الوزيرة هالة السعيد، والتي غادرت على متن الخطوط المصرية المتجهة الي باريس، وتم إنهاء اجراءات سفرهما من خلال صالة كبار الزوار بالمطار.

ويناقش مؤتمر مستقبل العلاقات والمبادلات بين مصر وفرنسا، وقضايا حول الاقتصاد المصري أبرزها "الرهانات الكبرى للاقتصاد المصري" و"المشروعات المصرية الضخمة" و" الإصلاح وفرص الاستثمار" و"التحديات التي يطرحها التطور العمراني"، و"نهضة مصادر الطاقة المتجددة" و"مستقبل المبادلات الفرنسية المصرية".

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