محافظ الأقصر مشروعات لـ52 مستثمرا.. صور

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات تسليم محافظ الأقصر محمد بدر لـ52 مستثمر عقود الأراضي الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، بمركز ومدينة البياضية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتضمنت العقود 6 قرارات بإخطارات تسليم للأراضى سيبدأ المستثمرون تنفيذ مشروعاتهم بها، و46 قرار تخصيص للأراضى سيقوم المستثمرون بإنهاء كافة المطالبات المالية المستحق دفعها للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومن ثم يتم تسليمهم الأراضي للبدء فى تنفيذ المشروعات عليها.



وأوضحت نجلاء عبد العال الصادق مديرة الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، أن المشروعات التى من المقرر تنفيذها من قبل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى ستتضمن 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و 14 مصنع نشاط هندسي متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل ، و 13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشاب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب اسمنتى.



وأضاف المهندس هيثم حجاج مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، انه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة الصناعية تخصيص 28 قطعة أرض وتسليم العقود للمستثمرين لإقامة مصانع صديقة للبيئة، بينهم 14 مصنع تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بهم، و14 مصنعا آخر في مرحلة إنهاء إجراءات التراخيص تمهيدًا لبدء أعمال التشييد والبناء.



من جانبه، أكد محافظ الأقصر، على أنه تم تجهيز كافة مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى لاستقبال المزيد من المستثمرين الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب، وطالب بدر كافة الجهات المسئولة بإنهاء كافة أعمال المرافق والبنية التحتية للمناطق الصناعية وتسهيل الإجراءات لجميع المستثمرين.



ولفت إلى وجود آليات لتشجيع الاستثمار في المحافظة، تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الهادفة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال، وتشجيعهم ومساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار في الأقصر ومدنها ومراكزها، والعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار.