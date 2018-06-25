محافظ الجيزة يكرم فريق الصم لتتويجه بدوري مراكز الشباب

كرم اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى فريق الصم لكرة القدم لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في دورى مراكز الشباب عام 2018.



وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة .



ونوه المحافظ بأن هذا التكريم يأتى تقديرًا من المحافظة على الأداء المشرف والبطولى الذى قام به الفريق خلال مباريات المسابقة وخوضه لعدة مراحل إلى أن وصل للدور النهائى وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية .



حضر الاحتفال المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد وأحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة .

