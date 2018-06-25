الفتوى والتشريع تفصح عن إنجازات عام.. أصدرت 1322 فتوى.. والجمعية أوصت بعقد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء المنضمين.. وأعادت هيكلة الإدارات بتوزيع الاختصاصات بينها

تختص لجان قسم الفتوى بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات

رصدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إنجازات العام الأخير

نجحت الجمعية في تطوير القضاء على تأخير إعداد وإرسال التبليغات إلى الجهات الإدارية المعنية

أوصت الجمعية بنقل اختصاص التضامن الاجتماعي إلى إدارة فتوى المالية

أعادت الجمعية هيكلة إدارات الفتوى بإعادة توزيع الاختصاصات بينها من خلال استحداث إدارة فتوى الاستثمار

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، حزمة من التوصيات المرتبطة بتطوير عملها في المستقبل، خلال بيانها في ختام سنة انعقادها. وأوصت الجمعية بعقد دورات تدريبية متخصصة للأعضاء المنضمين حديثًا لإدارات الفتوى؛ لتدريبهم على كيفية إعداد التقارير المعروضة على اللجان والجمعية العمومية.ولاحظت الجمعية في إعدادها لتقريرها السنوي، أهمية بعض الموضوعات المعروضة على بعض لجان الفتوى، والتي قد تستدعي حضور رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمتابعتها، وأن المادة (60) من قانون مجلس الدولة تضمنت أن يرأس اللجنة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ولما كان رئيس الجمعية العمومية هو أقدم نواب رئيس مجلس الدولة؛ فاقترحت الجمعية إدخال تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإضافة نص يسمح له بذلك، بحيث تكون له رئاسة اللجنة في هذه الحالة.وأوصت الجمعية بنقل اختصاص التضامن الاجتماعي إلى إدارة فتوى المالية؛ في ظل تكدس الموضوعات بإدارة فتوى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.كما أوصت أن يعهد للجان قسم الفتوى حسم المنازعات التي لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه، في حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التي تزيد على هذه القيمة والمنازعات غير المحددة القيمة وهو ما يستلزم التوصية بتعديل نص المادتين (61)، و(66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.وتضمنت المقترحات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (61) والفقرة الأولى من البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972.واقترحت الجمعية نص "تختص لجان قسم الفتوى بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين الهيئات العامة، أو بين المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا التي لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه".وكذلك تعديل البند (د) من المادة (66)، ونصه :"المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو المصالح العامة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة، أو الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات وبعضها بعضًا والتي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيهٍ، أو غير محددة القيمة".ورصدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنجازات العام الأخير، والذي تضمن أنها نظرت عام كامل، ألف و322 موضوعًا، موزعة بين طلب رأى ونزاع، أصدرت فيها الجمعية ألف و50 فتوى، فيما أرجأت نظر 272 موضوعًا ارتأت الجمعية تأجيلها؛ لإعداد إدارات الفتوى المختصة تقارير تكميلية فيها، لتعذر إبداء الرأي فيها بحالتها، أو لعدم إلمام التقارير الأصلية التي تم إعدادها في هذه المواضيع بجميع القواعد القانونية، أو لاستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.وعزا تقرير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أسباب زيادة عدد الموضوعات التي تم إنجازها خلال العام الماضي مقارنة بالسابق، إلى السعي لإنجاز متراكمات الأعوام الماضية، وزيادة عدد الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسات ليصل إلى 42 موضوعًا.وباشرت الجمعية اختصاصاتها بإعادة تنظيم العمل الداخلي، للتعامل مع تراكم عدد موضوعات طلبات الرأي عن السنين السابقة بشكل بهدف إنجاز أكبر كم من هذه الموضوعات؛ حيث تم حصر الموضوعات التي تم إعداد التقرير الخاص بها وترتيبها من الأقدم إلى الأحدث وتحديد جلسات لنظرها، وكذلك حصر الموضوعات التي لم يتم إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وإرسالاستعجالات إلى إدارات الفتوى المختصة لحثها على سرعة إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.ونجحت الجمعية في تطوير القضاء على تأخير إعداد وإرسال التبليغات إلى الجهات الإدارية المعنية، من خلال إعداد الفتاوى والانتهاء من إرسال التبليغات في أعقاب انتهاء الجلسة المحددة للبت في موضوعها، وقبل الجلسة التالية للجمعية.وأعادت الجمعية هيكلة إدارات الفتوى بإعادة توزيع الاختصاصات بينها، من خلال استحداث إدارة فتوى الاستثمار وإدارة فتوى التنمية المحلية و التضامن الاجتماعي، وتقسيم إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات إلى إدارتين إدارة فتوى التعليم العالي والجامعات وإدارة فتوى التربية والتعليم، ما انعكس إيجابيًّا على سرعة إنجاز الموضوعات وزيادة معدل الإنجاز بشكل ملحوظ.ونجحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في تدشين نظام إلكتروني يقوم بحفظ فتاوى الجمعية وتراثها القضائي، يضم مرحلتين الأولى من عام 1977 حتى عام 1991، والثانية من عام 1946 حتى عام 1976.كما قامت الجمعية بتدشين نظام لميكنة الجمعية العمومية والانتهاء من إنشاء شبكة عنكبوتية لربط الجمعية العمومية إلكترونيًّا بلجان قسم الفتوى الـ 3 وإدارات الفتوى الـ 17 بواسطة برنامج للحاسب الآلي، فضلًا عن تزويد قضاة مجلس الدولة بفتاوى الجمعية: جرى الانتهاء من إعداد وتوزيع ثلاث آلاف أسطوانة مدمجة- بالجهود الذاتية- تحتوي على برنامج يتضمن جميع الفتاوى التي صدرت عن الجمعية خلال الفترة من عام 1978 حتى عام 2018، والبالغ عددها 8235 فتوى.ورصد تقرير الجمعية، تضارب الاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية القائمة لإدارات الفتوى فيما يتعلق بالطلبات التي كانت ترد من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما استدعى إعادة تنظيم العمل بين إدارات الفتوى فيما يتعلق بهذا الشأن، بحيث تختص كل إدارة من إدارات الفتوى بنظر الموضوعات التي تخص الجهات الداخلة في اختصاص كل منها، أوالعاملين بهذه الجهات دون غـيرهم.وأضاف التقرير، أنه يقتصر اختصاص إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بالنسبة إلى طلبات الرأي الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ما يتعلق من هذه الطلبات بالجهازين، أو أي من العاملين بهما، أما الطلبات الصادرة عن الجهازين بشأن أي من الجهات الإدارية الأخرى، أو العاملين بها، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لإدارة الفتوى المختصة.