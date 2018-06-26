نائب:عرض قانون البوابين خلال دور الانعقاد الرابع

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان وافقت على قانون الحراس الخصوصيين "البوابين" ، بعد تعديل عدد من المواد فى هذا القانون.



وأكد الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم عمل تقرير بشأن القانون، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت عليه بشكل نهائى وإقراره خلال دور الإنعقاد الرابع.



وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون "البوابين" يمنح مظلة تأمينية للبوابين ويقوم بعمل قاعدة بيانات لأعدادهم ، متوقعا ألا يقل عدد البوابين فى مصر عن مليون بواب ، بالإضافة إلى أنه يضع شروط لحارس العقار وتحمى الطرفين من أى مخاطر.

