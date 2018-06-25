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شعراوي: حريصون على خروج قانون الإدارة المحلية للنور وإجراء الانتخابات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:10 م
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
فريدة على ماجدة بدوى محمود إبراهيم
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه اللجنة في غاية الأهمية لتحقيق العدالة واللامركزية، وحريصون علي خروجه إلي النور وإجراء انتخابات المحليات وتحقيق المستهدف منه.

وقال شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه بإجراء انتخابات المحليات سنكون أمام اكتمال كافة الاستحقاقات الدستورية، مما يساعد في تحقيق معدلات التنمية بشكل أكبر.

وأضاف، أنه منذ توليه مهام الوزارة بدأ في الاطلاع علي كافة الملفات المتعلقة بأعمالها، لافتًا إلي أن هذه الوزارة يقع علي عاتقها مشاكل كافة المواطنين في مختلف المجالات، متابعا : " يقع علي عاتقها التنسيق مع الوزارات المختلفة وكذلك المتابعة مع المحافظين علي مستوي الجمهورية بما يلبي احتياجات المواطنين"

وتابع شعراوى : " وجدت أن لقائي معكم اليوم فرصة للتعرف بشكل أكبر و إزاله أي حواجز ، ولم يطرق بابي أي نائب الا والتقيته وهذا ليس تفضلا مني إنما واجب وفرض لاسميا وأن النائب هو عيني علي مطالب الشعب واحتياجاته فهو مطلع علي جميع مشاكلهم واحتياجاتهم وينظر اليها بشكل موضوعي وينقلها لي".

وأكد وزير التنمية المحلية، حرصه علي تنظيم الجولات الميدانية للتعرف علي مشاكل ومطالب واحتياجات المواطنين بجانب لقاء النوّاب، لافتًا إلي توجيهات القيادة السياسية بضروره التعاون مع مجلس النوّاب لاسيما وأن المصلحة واحده وجميع الجهود تصب في صالح المواطنين، قائلا :"عندما درست الملفات وجدت ان التلاحم فيما بيننا ضروري بالفعل".

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