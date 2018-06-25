الوادى الجديد : إنشاء صوب زراعية على مساحة 30 فدانا بمركز بلاط

قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد المهندس عادل عباس، إنه تم البدء في إنشاء صوب زراعية على مساحة 30 فدانا، حيث سيتم زراعة 15 فدانا منها كمرحلة أولي بواقع 3 آلاف و600 متر مربع للصوبة الواحدة .

وأضاف عباس - في تصريح اليوم /الاثنين/ - أنه تم حفر العين السطحية الخاصة بالصوب .. مشيرا إلى أن الصوب ممولة ماليًا من أحد المستثمرين، وتوفر 300 فرصة عمل لشباب مدينة بلاط ، وسيتم تسويق منتجاتها من الخضروات من خلال الشركة الاستثمارية الممولة.

كما أوضح رئيس مركز بلاط أن إنشاء الصوب الزراعية يأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية ، ولسد الفجوة الغذائية بتوفير الاحتياجات الأساسية من الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

