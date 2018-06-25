البرلمان يوافق على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب،برئاسة الدكتور جمال شيحة خلال اجتماعها اليوم،على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم،لافتة إلى أن إجمالى القرض يصل إلى 18.626 مليار ين يابانى، ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب اليابانى.



وقال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن الجانبين المصرى واليابانى يستهدفان شراكة ممتدة الأمد بتعزيز العلاقات لمدة 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الهدف من المشروع ليس الإنشاءات فقط وإنما التنمية البشرية أيضا.



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر واليابان ولا يُعتبر قرض بالمعنى المتعارف عليه،لافتا إلى أن مصر تُشارك بنحو 200 مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية فى المشروع.

