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ديني

علي جمعة يوضح المفهوم الصحيح للفقر

الإثنين 25/يونيو/2018 - 02:06 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الفقير ليس بالضرورة من ليس في يده الدنيا بل الفقير هو من افتقر إلى الله، بعضهم يقول: "الفقير من افتقر إلى الناس" وهو كبر لا نعرفه، إنما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الفقراء إليه إن كنت مالكًا للدنيا في يدك فكن مفتقرًا إلى الله .

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ " فيسبوك " إن كانت الدنيا قد تفلتت من يدك فافتقر إلى الله ؛ فالمؤمن يفتقر إلى الله حال غناه وحال عوَزه ثم هاجر إلى الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن همة المؤمن ويقول (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) وتكتب لك الهجرة ولو كانت شبرًا من الأرض كما ورد في الحديث الصحيح، لو أنك قد ابتعدت عن الحرام خطوة كتبت لك هجرة إلى الله.

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