رئيس الشيشان:لم استخدم صلاح لغرض سياسى وأسالوا مارادونا ورنالدوينيو

أكد رمضان قاديروف رئيس دولة الشيشان أن التصريحات المثارة حول استخدام محمد صلاح والمنتخب الوطنى ،من أجل تحقيق بعض الأغراض السياسية هو أمر عار تماما من الصحة .



وقال رئيس دولة الشيشان فى تصريحات له عبر البى بى سى "bbc " أن استضافة المنتخب المصرى ونجمه محمد صلاح ليست هى الأولى مؤكدا أن هناك العديد من نجوم العالم الذين سبقوا لهم التواجد داخل بلاده وعلى رأسهم لنجم الأرجنتينى دييجو مارادونا وأسطورة البرازيل رونالدينيو موضحا أن من برتوكول بلاده الترحاب بنجوم العالم على مستوى كافة المجالات.



وأكد رمضان قاديروف أن بلاده لا تقحم السياسة بالرياضة ، وأن هناك أبعاد لأعداء دولته فى بث مثل هذه الشائعات التى لا وجود لها أى صلة على أرض الواقع .

