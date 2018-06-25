سعد الحريري يعلن عن 280 مشروعا استثماريا جديدا في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن المرحلة المقبلة التي سيشهدها لبنان، سيتم خلالها تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا، موزعة على كافة القطاعات وتخلق الآلاف من فرص عمل.



وأشار الحريري، في كلمته خلال حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني، إلى أنه مع إطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، يكون لبنان قد اتخذ خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع إنتاجية الاقتصاد.



ولفت الحريري إلى ضرورة "أن نولي قطاع التعليم المهني والتقني أهمية عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمتدربة".



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دون صباح اليوم تغريدة في هذا الإطار على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها: "التعليم المهني والتقني ركن أساس للتربية والتعليم في لبنان.. أثني على اختيار الطلاب للتوجه المهني وأشجعهم عليه، لما له من دور هام في بناء الوطن وفي تطور العديد من قطاعات الإنتاج.. وأتمنى النجاح والتوفيق لكل الذين بدأوا اليوم الامتحانات الخطية للشهادة المهنية والتقنية".

وأضاف سعد الحريري، أنه في مؤتمري بروكسل (1) و (2) طرح لبنان البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية الذي تم إطلاقه لاحقا بمؤتمر "سيدر" في باريس، إضافة إلى تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تتركز بشكل أساسي على تأمين التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب بنوعية عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمدربة.

وأكد أنه لم يعد مقبولا بعد اليوم "أن ننظر نظرة سلبية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ولا أنه كلما فشل تلميذ بدراسته أو شعرنا أنه غير موفق كفاية في المدرسة نحوله إلى التعليم المهني والتقني"، مشددا على أن التعليم المهني أساسي لبناء البلد ولتطور اقتصاده لأنه هو الذي ينمي حس الإبداع ويزيد من مهارة اليد العاملة.

وأشار إلى أن الدول التي تعتبر متفوقة بصناعاتها وبتكنولوجياتها مثل ألمانيا وأمريكا واليابان وغيرها من الدول الكبرى، نسبة الطلاب في المدارس المهنية مرتفعة جدا، وفي بعض الأحيان تكون هذه النسبة أعلى من نسبة الطلاب بالتعليم العام، مؤكدا أنه قد حان الوقت لتغيير ذهنية مجتمعنا، بأن الابنة أو الابن يجب أن يصبح طبيبا أو ضابطا أو مهندسا، بغض النظر إن كان هناك طلب في سوق العمل لهذه المهن.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من عمر لبنان هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي فيه أكثر من 280 مشروعا، موزعة على كافة القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف، ومن ثم يجب أن يكون هناك الكادر البشري المتخصص و المهيأ لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي "يجب علينا أن نتدرب ونتعلم لكي يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل اللبنانيين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا برفع مستوى وجودة التعليم والتدريب المهني والتقني ليكون قادرا على أن يتجاوب مع حاجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية".

