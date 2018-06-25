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أخبار البلد

بدرة: البرازيل أنجح تجربة للاقتراض من صندوق النقد الدولي

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:03 م
محــمـــد مجـــــدي
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن كل الدول تمر في وقت من الأوقات بأزمات مالية وتحتاج إلى اقتراض لتسيير الاقتصاد القومي للدولة، لذا فإن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أمر طبيعي.

وأضاف «بدرة» في تصريح لـ«صدى البلد» أن صندوق النقد الدولي يقدم تسهيلات كبيرة للمقترضين تتمثل في التسديد على مدة طويلة وبفائدة قليلة.

وأوضح أن مقارنة الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي بعضها ببعض غير منطقي وغير صحيح لأن كل دولة لها ظروفها السياسية والاقتصادية الخاصة بها، لافتا إلى أن البرازيل أنجح تجربة اقتراض من صندوق النقد الدولي.

وكانت الأرجنتين أعلنت أنها تلقت دعما من صندوق النقد الدولي تصل قيمته إلى 50 مليار دولار؛ بهدف إنعاش اقتصادها.

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