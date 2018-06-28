برلماني: الحكومة تستهدف 6 مليارات جنيه دخلا من مواقف السيارات

قال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تقدم بقانون لتنظيم مواقف السيارات، وتم إحالته إلى لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ولكنه تم تعطيله ولم يناقش حتى الآن بداعى أن البرلمان يسعى لإعداد مشروع قانون لتنظيم مواقف السيارات على مستوى مصر.





وأكد "الحسينى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مواقف السيارات تدر حوالي 60 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تريد أن توفر منها دخل يصل إلى 6 مليارات جنيه، وذلك من خلال طرحها للمزاد وبيعها، لكى تدخل إلى خزانة الدولة.





وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أننا فى حاجة إلى إرادة سياسية ورؤية فنية لمناقشة القانون، مؤكدًا أنه سيجاهد بكل قوة من أجل مناقشة القانون البرلمان وعدم تعطيله أكثر من ذلك حتى يرى النور.