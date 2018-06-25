مدبولي لـ اياد علاوي: مصممون على دعم وحدة وسيادة العراق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس النواب، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ويأتي ذلك في إطار زيارته إلى مصر لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق.



وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بنائب رئيس جمهورية العراق، مشيدًا بتميز العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مقدمًا خالص التهاني بمناسبة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية العراقية كخطوة إضافية لتحقيق المزيد من الديمقراطية والاستقرار في العراق،



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي علي موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته علي كامل ترابه الوطني، مقدمًا التهنئة إلى العراق على الانتصارات التي حققتها القيادة العراقية بسواعد أبنائها لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي العراقية واستئصال التنظيم من مراكز نفوذه في المحافظات العراقية، ومعربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة القضاء الكامل على الإرهاب واستعادة العراق لنهضتها الاقتصادية ودورها في المحيط العربي والإقليمي.



وشدد علي استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة العراقية من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والعراقية في مشروعات تنموية في العراق بما يحقق الفائدة المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلي حرص مصر علي المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في مطلع عام 2018، مؤكدًا أهمية البدء في خطوات عملية لتعظيم التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق، معربًا عن ضرورة أن تسفر هذه الزيارة في وضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلي مشاركة الشركات المصرية في بعض مشروعات استخراج الغاز والبترول في العراق مثل عقد خدمة تطوير وإنتاج الغاز في حقل سيبا، وكذا في منطقة القطاع 9 بجنوب شرق العراق .



وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود بما في ذلك رجال الأعمال للتعريف بفرص الاستثمار في كلًا من البلدين، فضلًا عن إمكانية زيادة التبادل التجاري بينهما، قائلًا: "مصممون على دعم التعاون بين بلدينا، ولنبدأ من الغد، فرد الدكتور علاوي بل من اليوم".



من جانبه، أعرب الدكتور إياد علاوى، نائب رئيس جمهورية العراق عن تقديره لما لمسه من ترحيب منذ وصوله إلي بلده الثاني مصر، معربًا عن تطلعه إلي تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وتأسيس مشروعات مشتركة بما في ذلك في مجال البتروكيماويات، مؤكدًا علي ما يحققه التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق في مختلف المجالات من منفعة متبادلة خاصة مع وجود فرص كبيرة للاستفادة مما لدي مصر من خبرات فنية متنوعة تسمح بالقيام بمشروعات واستثمارات مشتركة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، مضيفًا أن العمالة المصرية لعبت دورًا مهمًا في التنمية في فترات سابقة في العراق وأنه يمكنها الاستمرار في هذا الدور الإيجابي مستقبلًا.



وأشار نائب رئيس العراق إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين كآلية لمتابعة الأفكار المطروحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ووضع تصور للمشروعات التي يمكن للشركات المصرية المساهمة فيها، موضحًا أنه سيقوم بنقل هذه الرؤية إلى مختلف القيادات والجهات التنفيذية في بلاده، مؤكدًا قناعته بالفرص الواعدة المتاحة في هذا الشأن لتحقيق التكامل الاقتصادي.