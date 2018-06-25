القبض على 4 ألمان خلال الانتخابات التركية

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن أربعة مواطنين ألمان اعتقلوا في تركيا خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت هناك، أمس الأحد، لافتة إلى أن السلطات أفرجت عن أحدهم بعد ذلك.



وأضافت المتحدثة ماريا أديبار في مؤتمر صحفي "بوسعي تأكيد أن ثلاثة مواطنين ألمان معتقلون.. لا أستطيع أن أؤكد أنهم من مراقبي الانتخابات بالنظر إلى مشاركتنا في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".



وأشارت إلى أن سيدة أعمال ألمانية اعتقلت أيضًا، لكن أفرج عنها ولم تمنع من مغادرة البلاد.