تجربة جديدة لزيادة إنتاج فدان الأرز بكفر الشيخ لـ 6 أطنان

قال هان بينغ، الوزير المفوض التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن التجربة الجديدة التي سيتم تطبيقها في كفر الشيخ ترفع الإنتاجية إلى 15 طنًا من الأرز للهكتار الواحد،(2.5 فدان) بمعدل 6 أطنان للفدان الواحد ، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه رفع الإنتاجية وتوفير المياه العذبة، وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري.



وأضاف "بينغ"، خلال لقائه مع محافظ كفر الشيخ، أن هناك إنتاجًا فعليًا في مقاطعة شن تو وجنوب الصين وتطبق في 6 مقاطعات حاليا بالصين، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مياه البحر المالحة.



وأشار إلى أن هناك تعاونًا مصريًا صينيًا رفيع المستوى في جميع المجالات لتحقيق التنمية الشاملة للشعبين الشقيقين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين.



وأعرب عن الوزير المفوض التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة عن سعادته بالمستوى الجمالي والحضاري لمدينة كفر الشيخ؛ قائلا: قابلت اليوم قيادة مصرية لديها إرادة قوية قادرة على العبور إلى مستقبل مشرق ومتقدم في محافظة راقية وجميلة ذات موقع جغرافي متميز

