السجينى يستقبل سفير أوكرانيا بمقر مجلس النواب..صور

استقبل المهندس أحمد السجينى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، هينادى لاتى سفير أوكرانيا بالقاهرة، وذلك بمقر مجلس النواب.



ويعد هذا اللقاء هو الأول بعد تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، ويأتى فى إطار بحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وأوكرانيا.



كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.



وضم تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وأوكرانيا عدد من نواب البرلمان من بينهم أحمد السجينى ـ رئيسا، بالإضافة إلى أحمد العوضى، محمد رمضان عبد الغفار، سامى هاشم عرفات، محمد شعبان محمد عبد العال، منال ماهر عازر الجميل، جلال جابر فتوح عوارة، أبو العباس فرحات محمود محمد تركى، محمد محمد عبد المقصود محمد.