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أخبار البلد

الكنيسي: سنلجأ للأعلي للإعلام للحصول على أسماء العاملين بالقنوات

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:13 م
حمدي الكنيسي رئيس
حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين
حمادة خطاب
قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن النقابة خاطبت العديد من القنوات الفضائية لإرسال كشوف بأسماء العاملين بها ولكن لم يستجب أحد، مشيرا إلى أن النقابة ستلجأ للمجلس الأعلي للإعلام إذا رفضت القنوات إرسال أسماء العاملين بها.

وأضاف الكنيسي ، لــ" صدي البلد"، أن النقابة تم إنشاؤها في توقيت مليء بالفوضي الإعلامية وهو ما يجعل حظها سيء في كل شىء، موضحا " أن لجنة القيد بالنقابة تلقت 5 آلاف استمارة طلب قيد، وبعد فرزها للتأكد من صحة البيانات المقدمة، تبين أن 50 استمارة فقط مستوفاة للشروط، وهو ما اضطر أعضاء لجنة القيد، للاتصال هاتفيا بالمتقدمين للقيد بالنقابة لاستيفاء أوراقهم بأقصى سرعة، ولكن الاستجابة منهم ضعيفة.

وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية للنقابة لن تفكر في عمل جمعية عمومية للنقابة، إلا عند الانتهاء من استكمال 1500 عضو لأوراقهم علي الأقل، مطالبا المتقدمين بسرعة الانتهاء من أوراقهم حتي يتثني لنا تحديد موعد أول جمعية عمومية.

كانت نقابة الإعلاميين أعلنت أن شروط القيد بها تتضمن أن يكون المتقدم مصريا، ومتمتعا بالأهلية الكاملة، وحاصلا على مؤهل عالٍ، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو إدانته بارتكاب جريمة، كما يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطا إعلاميا، في واحد من خمس تخصصات وهي: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، معد، مراسلي، وأن يمتلك عقدا برقم تأميني.

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