شاهد.. أول واقعة تحرش بأمراة سعودية تقود سيارتها

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب في السعودية، بعد أن أظهر ما قيل إنه أول توثيق لواقعة تحرش بسيدة تقود سيارتها في شارع بالمملكة.



وقالت وكالة "إرم" الإماراتية، إن وائل قاسم وهو دكتور في جامعة النيلين غرد قائلا: "أول مقطع لحالة تحرش بامرأة تقود سيارتها، وكاد المتحرشون أن يتسببوا في حادث.. أملنا كبير في الجهات المختصة أن تسارع إلى ردع هؤلاء وأمثالهم، فقد صدر قانون التحرش قبل موعد السماح بقيادة المرأة، فاستبشرنا خيرًا. ترك هذه الحالة تمر دون عقاب صارم، سيفتح الباب أمام المزيد من المتحرشين".



وأضاف أن "#قانون_التحرش أمام اختبار حقيقي كبير اليوم مع هذه الحادثة المسيئة جدًا، فإمّا أن يكون أو لا يكون، كان البعض يردد أن قانون التحرش مجرد حبر على ورق، ولن يتم تنفيذه بشكل دقيق وجاد وحازم سنرى ".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ar" dir="rtl">أول مقطع لحالة تحرش بامرأة تقود سيارتها، وكاد المتحرشون أن يتسببوا في حادث.. أملنا كبير في الجهات المختصة أن تسارع إلى ردع هؤلاء وأمثالهم، فقد صدر قانون التحرش قبل موعد السماح بقيادة المرأة، فاستبشرنا خيرًا. ترك هذه الحالة تمر دون عقاب صارم، سيفتح الباب أمام المزيد من المتحرشين ! <a href="https://t.co/4evZIR0oA9">pic.twitter.com/4evZIR0oA9</a></p>— وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) <a href="https://twitter.com/WAEL_ALGASSIM/status/1011095014699622402?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>