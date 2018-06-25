شركة كريم تفجر مفاجأة عن النساء فى السعودية

فجرت شركة "كريم" المتخصصة فى مجال النقل مفاجأة حيث أعلن عبدالله إلياس المدير العام لـ"كريم" في السعودية، أن شركة "كريم" حرصت على فتح أبوابها للكابتنات ودعوتهن للتسجيل مع الشركة والحصول على فرصة تدريب أولي، وكانت النتيجة غير متوقعة حيث شهدت اقبال كبير من النساء على السعوديات على العمل بهذه المهنة حيث تقدم حوالى 2000 امرأة فى جلسات تدريبية أداراتها فرق العمليات والسلامة التكنولوجيا التابعة لشركتنا.



وأضاف مرتضى العلوى مدير العلاقات العامة في شركة «كريم» أن بعض المتقدمات للعمل كقائدات سيارة لشركة أوبر بدأن فى مباشرة عملهن با لأمس، فيما ينتظر الشق الآخر من المتقدمات استبدال رخصهن الأجنبية السارية المفعول برخص سعودية حتى يتمكن من مباشرة العمل.



وأوضح العلوي لإحدى الصحف السعودية أن العاملات في «كريم» يحق لهن توصيل الزبائن دون تمييز، لافتًا إلى أن ذلك متوافق مع اشتراطات العمل الصادرة من هيئة النقل العام التي لا تحدد لمن يعمل ضمن منصات العمل في التطبيقات الذكية تحديد جنس طالب الخدمة مضيفا « أنه سيظهر للكابتن كافة البيانات ويمكنها قبول الطلب أو رفضه».



وشدد العلوي على أن اشتراطات عمل المرأة كابتن في الشركة متطابقة مع اشتراطات الرجل، مضيفًا: «لا بد من حصولها على رخصة قيادة، وامتلاكها سيارة أو الحصول على تفويض لسيارة، وأن لا يزيد عمر المركبة على 5 أعوام، وأن تكون دون سوابق جنائية، وأن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على التدريب».



ووفقًا للإحصاءات، فإن 70% ممن يستخدمون خدمة "كريم" في المملكة هم من النساء. فكانت "كريم" عونًا كبيرًا للنساء الباحثات عن وسيلة نقلٍ آمنةٍ وموثوقة يعوّل عليها قبل وصول الخدمة إلى السعودية. واليوم، استطاعت "كريم" أن تصنع طفرةً حقيقية في قطاع التوصيلات في المملكة بتمكينها للنساء من التنقل من مكانٍ إلى آخر دون الحاجة إلى قريبٍ ملزم بتوصيلهنّ.