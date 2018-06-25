إحالة 42 طبيبا للنيابة الإدارية بمستشفى بسوهاج

أحال الدكتور ايمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، 42 طبيا للنيابة الإدارية لتغيبهم عن العمل بمستشفي العسيرات المركزي.



وكان أهالي العسيرات أرسلوا شكوي للمحافظ يتضررون فيها من تغيب الأطباء بمستشفي العسيرات المركزي، وعلي الفور كلف المحافظ صلاح عبد الباسط، رئيس مدينة المنشاه بتشكيل لجنة بالانتقال للمستشفي لفحص الشكوي واتخاذ الإجراءات المناسبة.



وتبين للجنة التي ضمت في عضويتها وائل الشقيري، نائب رئيس المدينة وطلعت الطيب، رئيس الوحدة المحلية للعسيرات، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري، غياب 42 طبيبا من قوة المستشفي والتي تبلغ طاقتها 67 طبيبا.



وقال صلاح الميري، رئيس مدينة المنشاه، انه عقب وصول اللجنة إلي مستشفي العسيرات المركزي، تم عمل حصر للإطباء المتواجدين في العمل وتبين غياب 42 منهم، موضحا أنه بالفحص تبين أن قوة المستشفي 67 طبيا، ولم يسفر التفتيش عن وجود أية غياب لطواقم التمريض وتم التأكد من عدم وجود نقص في الأدوية ومستلزمات وحدة الغسيل الكلوي وتم إحالة الواقعة لمحافظ الإقليم الذي اصدر تعليماته بتحويلهم للنيابة الإدارية.

