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رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون مع جامعة ليفربول.. فيديو

الإثنين 25/يونيو/2018 - 03:32 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات مصورة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاهدته توقيع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة ليفربول البريطانية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة ليفربول البريطانية.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي وفد جامعة ليفربول الذي يزور مصر حاليا ضمن وفد رفيع المستوى من ممثلي 11 جامعة بريطانية في الفترة من 24 إلى 27 يونيو لاستكشاف التعاون بين التعليم العالي والبحث العلمي.

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