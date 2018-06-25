وكيل محلية النواب: متفائل بوزير التنمية الجديد

أشاد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوزير التنمية المحلية الجديد، اللواء محمود شعراوى، مؤكدا أنه يتحدث بأفكار خارج الصندوق من شأنها أن تعمل على تعظيم موارد الدولة وفى القلب منها موارد التنمية المحلية.



جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، مؤكدا أن نجاح الحكومة، هو نجاح للنواب، خاصة أن أعضاء المجلس هو من يتواصلون مع المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن التفكير خارج الصندوق سيعمل على سد عجز الموازنة.



وأكد الحسينى أن لجنة الإدارة المحلية منذ 3سنوات تعمل واقتحمت العديد من الملفات، التى تحتاج إلى إرادة سياسية وحقيقية لتفعيل آرائها بمختلف القضايا، مشيرا إلى أنه متفائل بحديث وآراء الوزير الجديد مختتما قوله:" معا نستطيع ونجاح الحكومة من نجاح النواب".