شاهد.. بدء توافد الجماهير لتشجيع المنتخب الوطنى

عرضت فضائية "صدى البلد" لقطات من بدء توافد الجماهير لتشجيع المنتخب الوطنى أمام منتخب السعودية، وكان شقيق اللاعب الأسطورة محمد صلاح وأسرة عصام الحضري من أول المشجعين.



ويدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، فى مواجهة صعبة عندما يواجه السعودية اليوم، بملعب فولجوجراد فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم بروسيا 2018.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الرابعة وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports max سواء كانت المشفرة أو المفتوحة.



ويسعى المنتخب الوطنى إلى تحقيق الفوز من أجل محو آثار الهزيمتين التى تلقاهما أمام كلا من أوروجواى وروسيا فى الجولتين الماضيتين، ورفع الفراعنة بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر شعار لا بديل عن الفوز أمام الأخضر من أجل كتابة ذكرى جيدة بمنافسات مونديال روسيا بعد تأكد الخروج بشكل رسمى.



وعلى الجانب الآخر يسعى المنتخب السعودى إلى الفوز أيضا بالمباراة وحصد أول 3 نقاط له بالمونديال بعد أن تلقى هزيمتين أيضا أمام كلا من روسيا وأوروجواى.



