بيت الزكاة والصدقات ينفي سداد مديونيات بازارات سياحية بأسوان

أكد بيت الزكاة والصدقات المصري، أن الخبر المنشور بخصوص سداد بيت الزكاة والصدقات لمديونيات البازارات السياحية بمحافظة أسوان خبر غير صادق وليس له أي أساس من الصحة وهو خبر عار تماما من الحقيقة.



وأعلن بيت الزكاة في بيان له، أن هذا الموضوع لم يتم عرضه علي مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري أو رئيس مجلس الأمناء فضيلة الأمام الأكبر.



وأن سداد هذه المديونيات ليس من مصارف الزكاة ولا يتم الصرف في هذه الحالات والحالات الأخرى إلا بموافقة اللجنة الشرعية لبيت الزكاة والصدقات المصري التي يرأسها فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام.



وأهاب بيت الزكاة والصدقات المصري من وسائل الإعلام أن يتم الرجوع إليه قبل نشر اخبار تخص البيت.



وكان أحد المواقع الالكترونية قد أعلن صباح اليوم موافقة مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى على المساهمة فى سداد مديونيات البازارات السياحية المتعثرة منذ اندلاع ثورة يناير، بعدما تراكمت قيمتها على مدار 8 سنوات مضت.