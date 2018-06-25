شاهد.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي على مباراة مصر والسعودية

#مصر_السعودية أهو كده.. نلعب مع بعضينا.. نعرف ناخد وندي.

مالناش دعوة بالتانيين دول.. دي عالم مفترية يابا. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) June 25, 2018

علق الفنان نبيل الحلفاوي، ساخرا من مباراة مصر والسعودي التي تقام اليوم ضمن مباريات المجموعة الاولى بمونديال 2018، والتي تعد بمثابة مباراة وداع للفريقين لكأس العالم بعد إخفاق كلا المنتخبين في إحراز أية نقاط بالمونديال.وغرد الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "أهو كده.. نلعب مع بعضينا.. نعرف ناخد وندي...مالناش دعوة بالتانيين دول.. دي عالم مفترية يابا".ويدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهة صعبة عندما يواجه السعودية اليوم بملعب فولجوجراد فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم بروسيا 2018 .ويسعى المنتخب الوطنى إلى تحقيق الفوز من أجل محو آثار الهزيمتين التى تلقاهما أمام كلا من أوروجواى وروسيا فى الجولتين الماضيتين، ورفع الفراعنة بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر شعار لا بديل عن الفوز أمام الأخضر من أجل كتابة ذكرى جيدة بمنافسات مونديال روسيا بعد تأكد الخروج بشكل رسمي.